Собянин поздравил с праздником работников дорожного хозяйства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником, традиционно отмечающимся 15 октября.

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— Поздравляю всех работников с праздником! Спасибо за высокий профессионализм и добросовестный труд. Ухоженный, уютный и комфортный город — ваша личная заслуга, — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что дорожная отрасль столицы объединяет профессионалов больше 240 специальностей. Они круглосуточно и при любых погодных условиях выполняют масштабную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству города.

Более того, начиная с 2022 года работники этой отрасли в сложнейших условиях и рискуя своими жизнями помогают восстанавливать инфраструктуру Луганска и Донецка.