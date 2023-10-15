В Москве ожидаются дождь и до плюс 15 градусов

Облачность с прояснениями, небольшой дождь и до 15 градусов тепла прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 13 до плюс 15 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 4 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.