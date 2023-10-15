Вильфанд заявил, что москвичам пора задуматься о летней резине

"Сейчас и то, и другое решение допустимы. Кто боится очередей, можно уже задуматься. Но если речь идет о резине с шипами, я бы еще подождал. Но это мое личное мнение. Если бы было очень холодно, разговор был бы однозначнее", - отметил он.