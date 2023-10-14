В Москве открыли выставку о Школе-студии МХАТ

Масштабную экспозицию, посвященную истории Школы-студии МХАТ, открыли в Новом Манеже в Москве в рамках юбилейного проекта "Школе-студии МХАТ - 80. Семейный альбом", передает корреспондент ТАСС.

"Мне кажется, та цель, которая была поставлена, достигнута. Есть и история, и память, и сегодняшний день. Я бы сказал, и завтрашний день - по технологиям", - сказал ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. На церемонии открытия он назвал одной из целей выставки сохранение памяти о легендарных педагогах вуза.

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Проект, который продлится до 28 октября, включает встречи с известными артистами, мастер-классы, лекции, показы спектаклей и фильмов, научно-практические конференции. В творческой программе, в частности, примут участие Ирина Апексимова, Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Евгений Писарев.

Выставка, открытая в Новом Манеже, повествует об истории вуза с 1943 года, его педагогах, ректорах, рассказывает о факультетах, кафедрах. На ней представлены фотографии, архивные видеозаписи спектаклей, книги, эскизы, макеты к постановкам. "Очень свежая, легкая, при этом по информации она [выставка] даже более чем перенасыщена, как мне кажется, но это для тех, кто хочет погрузиться, для тех, кто хочет не просто походить и посмотреть на красивые картинки, но и что-то услышать, что-то прочитать, что-то для себя новое почерпнуть", - сказал на открытии художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский назвал символичным и логичным появление такой выставки - концентрированного, смыслового, содержательного и креативного пространства - в Год педагога и наставника. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин признался, что, осматривая экспозицию, попал в родной дом. "Родные люди, родные лица, любимые - с фотографий, с экранов", - сказал он.

Партнером проекта выступило Российское общество "Знание", организация включится в реализацию образовательного и творческого блоков программы, в частности обеспечит трансляцию самых ярких выступлений. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гендиректор фонда Роман Карманов поздравил вуз с юбилеем, отметив, что благодаря выставке появилась возможность узнать, чем жила все эти годы Школа-студия МХАТ, а при создании экспозиции использовались новейшие технологии.

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