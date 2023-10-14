Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 14 октября, поздравил с 10-летним юбилеем Центр обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники организации помогают комфортно и безопасно передвигаться маломобильным горожанам.

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С момента создания Центра обеспечения мобильности пассажиров помощь получили больше 1,2 миллиона пассажиров. Это горожане с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилые люди, родители с детскими колясками и другие.

— Инспекторы центра находятся рядом на протяжении поездок в метро, сопровождают на вокзалах, до автовокзалов и «Аэроэкспресса», в поездках по Московскому центральному кольцу, до Северного и Южного речных вокзалов и социально значимых объектов, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

За три летних месяца сотрудники ЦОМП оказали помощь 18 тысячам пассажиров. По состоянию на июнь этого года специалисты центра сопроводили более 27 тысяч пассажиров.