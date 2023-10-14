Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 14 октября, поздравил с 10-летним юбилеем Центр обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники организации помогают комфортно и безопасно передвигаться маломобильным горожанам.
С момента создания Центра обеспечения мобильности пассажиров помощь получили больше 1,2 миллиона пассажиров. Это горожане с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилые люди, родители с детскими колясками и другие.
— Инспекторы центра находятся рядом на протяжении поездок в метро, сопровождают на вокзалах, до автовокзалов и «Аэроэкспресса», в поездках по Московскому центральному кольцу, до Северного и Южного речных вокзалов и социально значимых объектов, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.
За три летних месяца сотрудники ЦОМП оказали помощь 18 тысячам пассажиров. По состоянию на июнь этого года специалисты центра сопроводили более 27 тысяч пассажиров.
Столичное метро становится дружелюбнее не только благодаря помощи пассажирам. Так, 12 сентября стало известно, что теперь турникеты в «подземке» научились делать комплименты. Их могли заметить пассажиры, подключившие оплату проезда по биометрии.