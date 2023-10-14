День с собаками-проводниками пройдет на Воробьевых горах

Мероприятие с собаками-проводниками пройдет 15 октября на Воробьевых горах рядом с эскалаторной галереей. Гости встречи узнают, как правильно вести себя с такими животными и как они помогают ориентироваться незрячим людям. Об этом в субботу, 14 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Посетители мероприятия смогут увидеть прохождение полосы препятствий с собакой-проводником и показательное выступление животных. Все желающие смогут обнять четвероногих помощников. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00.

— С 2014 года мы помогаем Российской школе собак-проводников ВОС в подготовке животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников ЦОМП прошли 330 собак, еще 20 животных подготовят до конца года, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 14 октября, поздравил с 10-летним юбилеем Центр обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники организации помогают комфортно и безопасно передвигаться маломобильным горожанам.