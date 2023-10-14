Собянин сообщил об интеграции RUSSPASS и национального портала Russia.Travel

На основе туристического сервиса Russpass будет развит национальный портал Russia.Travel. Единая платформа позволит объединить участников рынка, а также открыть новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма. Для интеграции Russpass и Russia.Travel будет передан весь опыт. Об этом в субботу, 14 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица запустила сервис Russpass в июле 2020 года. Благодаря ему турист может купить билеты, забронировать отель, распланировать путешествие, получить бесплатные аудиоэкскурсии. За три года охват проекта увеличился от одного города до 85 регионов России.

— Сервис доступен на трех языках: русском, английском и испанском. Так что это отличная база для национальной туристической экосистемы Russia.Travel, — подчеркнул Сергей Собянин в Telegram-канале.

В начале сентября Russpass составил подборку 50 бесплатных аудиоэкскурсий для прогулок по Москве. Аудиогиды разделили по шести тематическим блокам, среди которых «Культура и искусство», «Парки и усадьбы», «Городской транспорт», «Легендарные места», «Вокруг и около Кремля» и «Москва: новый взгляд».