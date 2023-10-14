Московский зоопарк показал первый осмотр подросшей панды на открытом воздухе

Малышке-панде из Московского зоопарка устроили первый осмотр на открытом воздухе: специалисты провели процедуру не в инкубаторе, как раньше, а в корзинке. Об этом в субботу, 14 октября, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, панда уже значительно подросла. Теперь ее вес составляет 2770 граммов, длина без хвоста — 40,1 сантиметра, а сам хвост — 6,8 сантиметра (почти семь).

— Важный шаг — это первый осмотр не в инкубаторе, а в корзинке. Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется, и она все увереннее чувствует себя на открытом воздухе, — написала Светлана Акулова в Telegram-канале.

Детеныш панд Жуи и Диндин появился на свет в августе. Малышка стала первым в истории России детенышем большой панды.

Отмечается, что у этих животных имеется длинный хвост, однако его не видно из-за толстой шерсти. Новорожденный детеныш уже вовсю стремится исследовать окружающий мир, мама малышки всегда находится рядом и приглядывает за крохой.