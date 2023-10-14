Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве с 16 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 16 октября ожидается похолодание, передает «Интерфакс».

Очень больших осадков не прогнозируется, но ожидаются кратковременные дожди. Температура опустится до +9°C.

17—18 октября температура ночью понизится от -1 до +4°C, днем от +3 до +8°C.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в Москве начала опускаться ниже нуля — минувшей ночью она составила -1,7°C.