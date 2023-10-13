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В Москве повысятся тарифы на такси

С 15 октября сервис «Яндекс Такси» планирует увеличить тарифы на поездки по Москве. Об этом сообщают «Известия».

В Москве повысятся тарифы на такси
© РИА Новости

Отмечается, что теперь средняя цена поездки увеличится на 2-3%. Как рассказали в компании, это изменение может привлечь в компанию больше водителей.

«”Яндекс Такси” совместно с таксопарками впервые за два года скорректировал тарифы в Москве. Изменения помогут привлечь на линию больше водителей, а также компенсировать партнерам рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. При этом тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2-3%», — рассказали в пресс-службе сервиса.

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Ранее специалисты «Яндекса» прокомментировали развитие искусственного интеллекта.

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