В Москве повысятся тарифы на такси

«”Яндекс Такси” совместно с таксопарками впервые за два года скорректировал тарифы в Москве. Изменения помогут привлечь на линию больше водителей, а также компенсировать партнерам рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. При этом тарифы изменятся таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2-3%», — рассказали в пресс-службе сервиса.