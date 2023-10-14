Движение транспорта изменят в нескольких округах Москвы с 14 октября

В нескольких округах столицы временно изменят движение транспорта. Причиной являются реконструкция трамвайных путей, строительные работы и проведение киносъемок, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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С 14 по 30 октября из-за ремонта трамвайных путей закроют одну полосу на участке улицы Шаболовки от дома 2, строения 1 до дома 9, строения 8. 15 октября с 07:00 до 19:00 движение ограничат на Центросоюзном переулке от Балакиревского до Налесного переулка. Изменения связаны с киносъемками.

С 16 октября по 16 декабря закроют одну полосу на участке Варшавского шоссе от владения 179, строения 1 до владения 188. С 16 октября по 26 ноября движение планируют перекрыть на участке Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды) от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы.

Водителям посоветовали заранее строить маршрут.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке 31-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Бирюлево Западное с 16 октября 2023 года до 3 марта 2024 года. Причиной стали строительные работы.

До этого движение транспорта ограничили на некоторых участках в центре, на севере, северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы до 24 октября в связи с реконструкцией светофоров.