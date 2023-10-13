Поезда на Филевской линии метро будут пахнуть зеленым чаем
Закончилось голосование по выбору аромата для поездов, проходящих на Филевской линии метро. В борьбе победу одержал аромат зеленого чая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Вы выбрали новый аромат метро Москвы. Скоро в вагонах поездов на Филевской линии вы сможете услышать аромат зеленого чая, – указано в сообщении.
Уточняется, что голосование длилось около двух недель, в нем приняли участие почти тысяча пассажиров. Победитель был определен во втором туре, где жители столицы смогли выбрать между ароматами зеленого чая и красных фруктов. Все ароматы гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором, уточнили в дептрансе.
— Также вы определили линии, на которых вы еще хотите ароматизированные составы: Кольцевая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская, – добавили в ведомстве.
Впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году. Тогда Филевская линия «пахла» сакурой и лаймом.
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