Новым ароматом для поездов на Филевской линии метро стал зеленый чай

Завершилось голосование по выбору аромата для поездов на Филевской линии метро – победителем стал аромат зеленого чая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вы выбрали новый аромат метро Москвы. Скоро в вагонах поездов на Филевской линии вы сможете услышать аромат зеленого чая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование длилось почти две недели, в нем приняли участие почти тысяча пассажиров. Победитель определился во втором туре, где пассажиры могли выбрать между ароматами зеленого чая и красных фруктов. Все они гипоаллергенны и одобрены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Также вы определили линии, на которых вы еще хотите ароматизированные составы: Кольцевая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская», – добавили в пресс-службе.