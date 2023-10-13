Новым ароматом для поездов на Филевской линии метро стал зеленый чай
Завершилось голосование по выбору аромата для поездов на Филевской линии метро – победителем стал аромат зеленого чая, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Вы выбрали новый аромат метро Москвы. Скоро в вагонах поездов на Филевской линии вы сможете услышать аромат зеленого чая», – говорится в сообщении.
Отмечается, что голосование длилось почти две недели, в нем приняли участие почти тысяча пассажиров. Победитель определился во втором туре, где пассажиры могли выбрать между ароматами зеленого чая и красных фруктов. Все они гипоаллергенны и одобрены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«Также вы определили линии, на которых вы еще хотите ароматизированные составы: Кольцевая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская», – добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году. Тогда в поездах на Филевской линии можно было услышать ароматы сакуры и лайма.