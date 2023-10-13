В Москве на 20 процентов нарастили объем выпуска полотенцесушителей

— Промышленники активно наращивают объемы производства, в том числе благодаря высокому спросу со стороны заказчиков, который обусловлен ростом жилищного строительства и всесторонней поддержкой города. Так, столичный производитель полотенцесушителей с января по сентябрь 2023-го увеличил объемы выпуска продукции на 20,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время здесь изготовили около 185 тысяч полотенцесушителей. На предприятии установлено более 50 автоматизированных станков, что позволяет ежегодно выпускать до 250 тысяч единиц изделий, — отметил Владислав Овчинский.