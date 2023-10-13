В Москве на 20 процентов нарастили объем выпуска полотенцесушителей
Московский производитель полотенцесушителей за девять месяцев текущего года увеличил объем выпускаемой продукции на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
Глава ведомства напомнил, что в городе работает 200 предприятий, занятых производством строительных материалов. Они выпускают все необходимое для возведения объектов — от железобетонных конструкций до сантехники.
— Промышленники активно наращивают объемы производства, в том числе благодаря высокому спросу со стороны заказчиков, который обусловлен ростом жилищного строительства и всесторонней поддержкой города. Так, столичный производитель полотенцесушителей с января по сентябрь 2023-го увеличил объемы выпуска продукции на 20,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время здесь изготовили около 185 тысяч полотенцесушителей. На предприятии установлено более 50 автоматизированных станков, что позволяет ежегодно выпускать до 250 тысяч единиц изделий, — отметил Владислав Овчинский.
В этом году компания отмечает 20-летний юбилей. Она входит в число ведущих производителей полотенцесушителей водяного и электрического типа.