Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы
Город будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Столица возьмет на себя до 18 процентов, чтобы помочь погасить проценты по займам. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что впервые возможность взять такой кредит появилась весной этого года. С учетом поддержки города максимальный размер конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5 процента годовых на срок до трех лет. Предпринимателям столицы доступны и другие меры помощи, включая индивидуальные консультации, цифровой сервис по регистрации идей и разработок, гранты на патентование в России и за границей.
— Кроме того, Московский инновационный кластер открыл новый набор на образовательную программу по управлению результатами интеллектуальной собственности. Ведущие эксперты в сфере инноваций расскажут, как правильно и эффективно управлять нематериальными активами. Программа включает лекции, практические занятия и мастер-классы, — написал Собянин в Telegram-канале.
Глава города отметил, что в 2024 году Москва продолжит реализовывать все программы поддержки, в число которых входит развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли и льготного кредитования. Более того, промышленным предприятиям предоставят возможность компенсации до 50 процентов средств, потраченных на присоединение к инженерным сетям.
12 октября город утвердил Адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы, в приоритете которой находятся транспортная инфраструктура и социальные объекты.