В Москве объявили лауреатов архитектурного конкурса «Золотой колос»

«Проекты поступили из разных городов России, а также из Таджикистана. Призовые места заняли участники из Казани, Томска и Москвы. Каждая работа, представленная на конкурс, опирается на историю и архитектуру ВДНХ, учитывает её самобытность и современное значение», - заявила Сергунина.