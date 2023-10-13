В Москве согласовали проект реконструкции улицы Красный Луг

Согласован проект реконструкции ул. Красный Луг в рамках этапа реконструкции и ремонта участков подъездной дороги к электродепо «Южное» в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.