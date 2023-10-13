В Москве согласовали проект реконструкции улицы Красный Луг

Бочкарев: Согласован проект реконструкции улицы Красный Луг в Братеево
Согласован проект реконструкции ул. Красный Луг в рамках этапа реконструкции и ремонта участков подъездной дороги к электродепо «Южное» в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Будет выполнена реконструкция дороги от границы электродепо «Южное» до выезда на Бесединское шоссе у торгового центра «Парк Хаус», – сказал Бочкарев.
Заместитель мэра уточнил, что участок работ расположен на территории района Братеево на юге Москвы, вблизи электродепо «Братеево» на Бесединском шоссе (д. 17, стр. 1).
«Прилегающую территорию благоустроят. В рамках работ будет восстановлен тротуар и разбит газон. Помимо этого, специалисты частично переустроят системы электроснабжения и водоотведения», – добавила председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.
По словам руководителя комитета, проектом предусмотрен комплекс мер для обеспечения безопасности пешеходов во время проведения работ: ограничение максимальной скорости, установка дорожных знаков и искусственных неровностей, а также нанесение разметки.