Москвичам пообещали «летнюю» ночь в середине октября

Температура воздуха в Москве в ночь на 15 октября не опустится ниже 11-13 градусов, а эти значения больше характерны для июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу днем потеплеет до 12-14 градусов, а в воскресенье – до 13-15 градусов и до 16 в Московской области, передает РИА «Новости» слова синоптика.