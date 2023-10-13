Синоптик спрогнозировал плавное понижение температуры в Москве

«В ночь с воскресенья на понедельник облачно, небольшой дождь, +3…+8 °С, в понедельник также облачно, временами небольшой дождь, +5…+7 °С, ветер западный, в ночь на вторник — 0…+5 °С. Во вторник днём облачно, временами осадки: дождь, мокрый снег, +2…+7 °С. В ночь на среду небольшая облачность, без осадков и заморозков, до -1…+4 °С. В среду облачно, без осадков, +4…+9 °С. Ночью в четверг, 19 октября, 0…+5 °С, днём +2…+7 °С, облачно, небольшой дождь. Ветер уже повернёт на северо-западный», — заключил Цыганков.