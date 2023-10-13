Более 60 образовательных программ открыто для москвичей с особенностями здоровья

В рамках комплексной работы по трудоустройству москвичей с особенностями здоровья в городе работает 67 образовательных программ. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Соискатели могут получить специальности в промышленной отрасли, ИТ, сфере услуг и индустрии красоты. Кроме того, они смогут освоить офисные или творческие профессии. Многие программы предполагают очно-заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Продолжительность курса составляет от двух недель до трех месяцев.

— Теперь для горожан с инвалидностью стало доступно бесплатное обучение. Сейчас открыт набор на 67 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Обучение пройдет на базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров столицы, — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин недавно рассказал, что в этом году в отборочном этапе соревнований «Абилимпикс» приняли участие более 1700 москвичей с особенностями здоровья. Они проектировали нейросети, создавали роботов и дизайнерскую одежду, состязались в приготовлении блюд, слесарном деле и многих других занятиях.