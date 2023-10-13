Порядка 16 медицинских объектов появится в столице по программе КРТ

В семи административных округах столицы планируется возвести не менее 16 медицинских объектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— За три года работы программы комплексного развития территорий разработаны и находятся на разных стадиях реализации 188 проектов общей площадью около 2,45 тысячи гектаров, — сказал заммэра.

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По словам Ефимова, в 12 из них уже опубликованы проекты решений, по которым будет возведено порядка 16 медицинских объектов. Среди объектов числятся как городские поликлиники, так и частные медицинские центры. Все они оснащенные по новому московскому стандарту.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье. Кроме того, там строятся дороги, а также вся необходимая инфраструктура.

— Больше всего медицинских объектов планируется построить на севере столицы — четыре, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По три учреждения возведут на северо-востоке и юго-востоке столицы. В свою очередь два здания возведут на западе столицы и еще по одному — на северо-западе, юге и востоке. Учреждения построят на месте заброшенных участков, давно неэксплуатируемых зданий и старых складов.

Гаман добавил, что в Солнцеве планируется возвести детско-взрослую стоматологическую поликлинику площадью не менее 1,1 тысячи квадратных метров. В Западном Дегунине построят поликлинику на 320 посещений в смену с молочно-раздаточным пунктом.

— В каждом из них планируется построить как минимум по два медучреждения, — отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что такие проекты становятся крайне важными и их необходимо реализовывать как за счет городского бюджета, так и частных инвестиций.