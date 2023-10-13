Синоптик рассказал о последних теплых днях в Москве в выходные

Москвичей в выходные ожидают последние теплые дни осени, в дневные часы температура повысится до 13–16 градусов тепла. Также в ночь с субботы на воскресенье будет очень тепло — до +13 градусов. При этом 14 и 15 октября прогнозируются дожди, но они будут кратковременными. Возможно, солнце будет выглядывать, не нужно думать, что при дождях будет сплошная облачность. Ветер юго-западный, заметное усиление ожидается только вечером воскресенья, когда к столице будет подходить холодный фронт с северо-запада. До этого ветер останется в пределах 5–10 м/c, — рассказал Шувалов.