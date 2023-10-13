Собянин сообщил о завершении благоустройства улиц в районе МГТУ

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"Благоустройство охватило сразу 14 улиц и общественных пространств: в том числе улицы Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая, Ладожская, переулки Старокирочный, Гарднеровский, Госпитальный и другие", - написал мэр в своем личном блоге.

В ходе работ была обновлена дождевая канализация. Для этого проложили почти 300 м дополнительных труб для системы водостока, установили 24 смотровых и 67 ливневых колодцев, а также более 2 тыс. м лотков для отвода воды с пешеходной зоны в дождеприемные решетки, отметил Собянин.

Пешеходные зоны сделали удобнее для пешеходов, расширив тротуары, где это было возможно, в среднем на 1,5-2 м, заменили бордюры. На части улиц сделали асфальтовое покрытие, на других уложили плитку, добавил мэр. Он также сообщил, что улицы и переулки получили дополнительное освещение. "160 энергосберегающих фонарей и 60 опор контрастного освещения наземных переходов для безопасности пешеходов", - отметил мэр.

Также были обновлены остановки общественного транспорта - современные павильоны оснащены зарядными слотами и информационными табло. Для автомобилистов обустроили 278 парковочных мест, а для владельцев электромобилей - зарядные станции. Для велосипедистов организовали 63 велопарковочных места, добавил Собянин.

По проекту "Чистое небо" в кабельную канализацию были убраны воздушные линии. На территории разбили свыше 14 тыс. кв. м газона, а поздней осенью планируется высадить порядка 1 тыс. новых деревьев и кустарников.