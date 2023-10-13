В Москве на участке проспекта Мира заменили асфальт

Работы по замене асфальтового покрытия провели на участке проспекта Мира от Северо-Восточной хорды до улицы Сергея Эйзенштейна. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

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"Отремонтировали асфальтовые покрытия на участке проспекта Мира в Северо-Восточном административном округе. Работы проводили от Северо-Восточной хорды до улицы Сергея Эйзенштейна. Всего обновили 35 тыс. кв. м асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров. <...> Для укладки покрытия на улично-дорожной сети используем асфальтобетонные смеси, которые производят на 10 городских заводах", - значится в публикации.

Отмечается, что дорожное полотно ремонтировали в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В работах задействовали 30 специалистов и 42 единицы спецтехники.

"Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна - последний раз на этом участке его обновляли в 2019 году", - объяснили в комплексе городского хозяйства.