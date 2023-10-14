В Москве ожидаются дождь и до плюс 14 градусов

Облачная погода, дождь, местами гроза и температура воздуха до плюс 14 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 11 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.