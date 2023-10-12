Дептранс: Решение о дальнейшем использовании монорельса еще не принято

В столице прорабатываются различные варианты использования Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС). Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— Благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии и запуску движения на Московском центральном кольце монорельсом как средством транспорта пользуется малое количество пассажиров — в основном для передвижения между туристическими достопримечательностями Москвы, — говорится в сообщении.

Поэтому монорельсовая транспортная система в настоящее время продолжает функционировать только в экскурсионном режиме. В транспортном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время прорабатываются различные варианты дальнейшего использования монорельсовой транспортной системы, однако окончательного решения пока еще не принято, передает агентство городских новостей «Москва».