Началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком «Руднево»

На востоке столицы специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории рядом с индустриальным парком «Руднево», рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Заммэра пояснил, что ключевой задачей является создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха.

Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в «Руднево», уточнил Бирюков.

В настоящее время работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры. Один из них находится вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625.

Второй расположен между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287, он граничит с промышленными зонами.

Специалисты комплекса уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Кроме того, в рамках работ по озеленению территорий будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

На участках рядом с индустриальным парком после завершения работ появятся детские и спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки, зоны для отдыха, прогулочные маршруты и экотропы.