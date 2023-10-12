Все жители 83 домов на востоке столицы получили ключи от квартир по программе реновации

Жители 83 старых домов, расположенных в Восточном административном округе Москвы (ВАО), получили квартиры в новостройках, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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Глава департамента уточнил, что на востоке столицы программа реновации реализуется очень активно, к переселению приступили жители 125 старых домов.

«Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках — это более 12,3 тысячи человек», — пояснил Гаман.

ВАО вошел в вошел в число пяти округов — лидеров по количеству жителей, получивших новые квартиры по программе реновации, заметил, в свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

До конца 2023 года планируется, добавил он, что к переезду приступят еще свыше двух тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что на востоке столицы в программу реновации включено 1062 дома. Современные квартиры получат более 209 тысяч жителей округа.

Напомним, что Москве с августа 2017 года реализуется программа реновации — самый масштабный градостроительный проект столицы. В программу включено 5175 домов, в которых проживает около миллиона жителей. Они получат новые квартиры в современных новостройках.