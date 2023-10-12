Собянин рассказал о развитии энергетики Москвы

«На сегодня 80 процентов пассажиров общественного транспорта перевозится электротранспортом. Что это такое? Это Московские центральные диаметры, пригородные электрички, это, а также электробусы, парк которых в Москве самый большой в Европе. И в этом году в нем будет уже около двух тысяч электробусов, мы поставили задачу полностью перейти на электробусы. И мы ее решим, мы перестали вообще покупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания», — добавил Сергей Собянин.