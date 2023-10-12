Сергей Собянин рассказал о развитии энергетики Москвы
За последние годы в Москве произошли серьезные изменения с точки зрения генерации энергии. Об этом Сергей Собянин рассказал на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, энергопотребление, энергоэффективность городов зависит не только от того, какой генерацией они пользуются и как вырабатывается электроэнергия, но во многом от градостроительной политики, которая за последние столетия прошла очень много вариаций, планов и представлений о будущем городов. На сегодняшний день с точки зрения экологической повестки, дальнейшее развитие Москвы лежит в плоскости более эффективной системы генерации сетевого хозяйства, транспорта и потребителей, подчеркнул Сергей Собянин.
«За последние годы в Москве с точки зрения генерации произошли серьезные изменения. Было построено семь самых мощных современных парогазовых установок. Параллельно закрыли 50 неэффективных котельных. За эти годы реконструировано около двух с половиной тысяч тепловых сетей и 17 тысяч электросетей. Изменены стандарты потребления тепла с точки зрения строительства новых зданий, стандартов программы реновации и так далее. В результате что произошло? Несмотря на рост на 40 процентов валового продукта Москвы, энергопотребление не выросло ни на один процент», — отметил Мэр Москвы.
Кроме того, выбросы углекислого газа в Москве за последние 10 лет снизились в два раза. Это произошло в том числе за счет модернизации транспортной системы.
«На сегодня 80 процентов пассажиров общественного транспорта перевозится электротранспортом. Что это такое? Это Московские центральные диаметры, пригородные электрички, это, а также электробусы, парк которых в Москве самый большой в Европе. И в этом году в нем будет уже около двух тысяч электробусов, мы поставили задачу полностью перейти на электробусы. И мы ее решим, мы перестали вообще покупать автобусы с двигателями внутреннего сгорания», — добавил Сергей Собянин.
В этом году в Москве реализован уникальный проект — начали ходить речные электрические суда, которые тоже будут развиваться. На сегодняшний день за небольшой срок работы речные трамваи перевезли четверть миллиона пассажиров.
«И наш главный подход не в том, чтобы поразить весь мир, но при этом в действительности ничего не дать москвичам. Внедрение систем, которые бы дошли до каждого москвича, до каждого из 13 миллионов жителей и дали что-то для его жизни, — это, собственно, и есть проект “Москва”. Проект “Москва” — это проект для каждого жителя», — подытожил Сергей Собянин.