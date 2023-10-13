Объем перспективного строительства в Москве за год вырос на 4%

"Статистика выданных разрешений на строительство с начала года (по итогам 9 месяцев) говорит о том, что масштабы у нас не снижаются. <…> Мы выдали разрешение на 494 объекта общей площадью практически 12,6 млн кв. м - это больше, чем за аналогичный период прошлого года, примерно на 4%. Если сравнивать это с 2021 годом, <…> это будет больше 20%. <…> Выдано у нас 191 разрешение на строительство жилья <…> [общей площадью] порядка 9,3 млн кв. м, <…> это 4,4 млн кв. м жилых помещений", - сказал Войстратенко.