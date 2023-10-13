Объем перспективного строительства в Москве за год вырос на 4%

Мосгосстройнадзор по итогам 9 месяцев 2023 года выдал разрешения на строительство 494 капитальных объектов общей площадью 12,6 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем перспективного строительства в столице вырос на 4%, сообщил журналистам председатель комитета Игорь Войстратенко.
"Статистика выданных разрешений на строительство с начала года (по итогам 9 месяцев) говорит о том, что масштабы у нас не снижаются. <…> Мы выдали разрешение на 494 объекта общей площадью практически 12,6 млн кв. м - это больше, чем за аналогичный период прошлого года, примерно на 4%. Если сравнивать это с 2021 годом, <…> это будет больше 20%. <…> Выдано у нас 191 разрешение на строительство жилья <…> [общей площадью] порядка 9,3 млн кв. м, <…> это 4,4 млн кв. м жилых помещений", - сказал Войстратенко.
Он добавил, что по программе реновации с начала года стартовало строительство 94 новостроек. Жилой фонд столицы пополнят порядка 32 тыс. квартир площадью 2 млн кв. м. На дома по реновации приходится около 50% от всего объема разрешений на строительство жилья в Москве.
"Реновация у нас ускоряется, расширяется", - отметил Войстратенко.