Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за загруженных дорог

Загруженность дорог в Москве к вечеру достигнет восьми баллов, автомобилистам рекомендуется пересесть на городской транспорт. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Рекомендуем в час пик воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время — после 19:00, — говорится в сообщении.

Сейчас ситуация на дорогах в Москве оценивается в пять баллов. Движение затруднено на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Рязанском проспекте и на Садовом кольце районе Валовой улицы.

Вечером сложно будет проехать в центральной части города на ТТК и МКАД. Кроме того, местами в городе идет дождь, что также осложняет движение, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».