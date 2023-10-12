Собянин рассказал о постепенном переходе Москвы на электромобили

Около 80 процентов пассажиров общественного транспорта Москвы сегодня перевозятся за счет электротранспорта - это МЦД, метро и электробусы, число которых город в этом году намерены довести до двух тысяч. Однако городские власти ставят перед собой цель постепенно перевести на электротягу и личный автотранспорт - для этого есть мощности, будет развиваться и зарядная инфраструктура. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на сессии "Российской энергетической недели".