Собянин рассказал о постепенном переходе Москвы на электромобили
Около 80 процентов пассажиров общественного транспорта Москвы сегодня перевозятся за счет электротранспорта - это МЦД, метро и электробусы, число которых город в этом году намерены довести до двух тысяч. Однако городские власти ставят перед собой цель постепенно перевести на электротягу и личный автотранспорт - для этого есть мощности, будет развиваться и зарядная инфраструктура. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на сессии "Российской энергетической недели".
"80 процентов выбросов в атмосферу сегодня - это машины. Так что перевод на электрическую тягу для городов - приоритет №1, - подчеркнул градоначальник. - И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, - поставили себе задачу полностью перейти на них, - так мы себе поставим задачу, чтобы в какой-то приемлемой перспективе большинство машин на улицах Москвы тоже стали электрическими".
При этом инфраструктура для электромобилей должна развиваться опережающими темпами - быстрее, чем появляются у людей электрические авто.
"Сегодня в Москве около 3,5 тысячи зарядных станций. Мы поставили себе задачу - в ближайшие годы поставить еще тысячу зарядок общественных, доступных для всех", - рассказал Собянин.
При этом бояться чрезмерной нагрузки на электросети за счет растущего числа электромобилей не стоит - у города более чем достаточно мощностей. По словам мэра, профицит энергосистемы Москвы составляет 12-14 процентов.
"Даже если мы получим миллион машин в Москве с электрическим приводом, то потребление увеличится всего лишь на 4 процента", - отметил глава столицы.