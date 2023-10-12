Число электробусов в Москве достигло почти 1,3 тыс.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 200 новых электробусов поступило в Москву с начала года, их общее количество приблизилось к 1,3 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В Москве уже более 1 250 электробусов. Новая техника российского производства обеспечивает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Благодаря заказу столицы сохраняются рабочие места на производстве", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба. Электробусы собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).