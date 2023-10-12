В мэрии объяснили появление ласок в московских дворах

Эксперт московского департамента природопользования Сергей Бурмистров рассказал, что ласок можно заметить в московских дворах, так как они готовятся к зиме и активно охотятся. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее Telegram-канал «Московские новости» рассказал, что в столице начали все чаще замечать ласок. Канал опубликовал видео, на котором ласка бегает рядом с одним из жилых домов.

Бурмистров, глава отдела по сохранению биоразнообразия, рассказал, что ничего удивительного во встрече с лаской нет, эти зверьки живут в Москве.

«Возможно, их стало чуть больше, поэтому их и замечают чаще. К тому же сейчас они активно готовятся к зиме и любят охотиться во дворах», - отметил эксперт.