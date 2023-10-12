Более 200 новых электробусов поставили в столицу с начала года

«Сегодня в Москве уже более 1250 электробусов. Новая техника российского производства обеспечивает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Благодаря заказу столицы сохраняются рабочие места. Экологичный транспорт поставляет ПАО “КамАЗ” в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. В ближайшее время ожидаем машины от Ликинского автобусного завода. Мы обновляем городской транспорт по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.