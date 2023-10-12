Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

Сегодня в Москве дожди, порывистый ветер и до +13 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, на погоду в столице окажет влияние формирующийся теплый сектор активного циклона.

«В Москве и по области облачно, временами дожди. Максимальная температура воздуха в столице +11 - +13 градусов, на территории Подмосковья от 9 до 14 градусов тепла», - пояснил Михаил Леус.

Он также предупредил москвичей и гостей столице о том, что ожидается юго-западный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет падать, затем начнет расти, но все равно останется ниже нормы.