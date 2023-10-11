В Москве представили новую схему развития метро

Дептранс Москвы представил новую схему развития метро и МЦД до 2030 года
Научно-исследовательский институт «МосТрансПроект» представил новую схему развития метрополитена и МЦД до 2030 года.
«На схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5», — говорится в Telegram-канале Дептранса.
В столичном метрополитене доля новых составов выросла в шесть раз с 2010 года.
Как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.