Синоптик предупредил о резком понижении давления в Москве в четверг

«Погоду в большинстве регионов Европейской России завтра будет формировать активный атлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами «Ральф», центр которого в середине дня окажется на границе Карелии и Мурманской области. В Москве он станет причиной усиления юго-западного ветра, который уже ближайшей ночью в порывах достигнет 12–17 м/с, и сохранится таким большую часть дня. Пройдут дожди и днем потеплеет до плюс 11–13 градусов. Сопровождать эти перемены в погоде будет резкое падение атмосферного давления: если сейчас барометры в столице показывают 749 мм ртутного столба, то во второй половине дня четверга атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба, что на 11–13 единиц ниже нормы», – написал Леус.