Москвичей предупредили об усилении ветра 13 октября

Жителей и гостей Москвы ожидает усиление ветра в пятницу, 13 октября. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. В связи с прогнозируемой непогодой горожанам порекомендовали соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять около них личный транспорт.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что к выходным температура воздуха может подняться даже выше нормы. При этом специалист не смогла сказать, как долго продлится такая теплая погода в Москве.