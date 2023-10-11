59 автобусов направили для перевозки пассажиров из-за инцидента на станции метро «Печатники»

«Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро «Дубровка» до метро «Люблино» с остановками у станций метро по пути: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская», «Люблино». Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД-2 и другими маршрутами наземного транспорта», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Как пояснили в Дептрансе, на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. Причины инцидента установит специальная комиссия. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда. Движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.