Дептранс рассказал о функции построения мультимаршрутов в «Московском транспорте»

— В 2017 году в приложение «Московский транспорт» мы добавили возможность комбинировать несколько видов транспорта при совершении одной поездки. Функция вошла в топ популярных, и ей уже воспользовались более 43 миллионов раз. У пассажиров городского транспорта все находится в едином мобильном приложении. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать передвижение по городу еще быстрее и комфортнее, — рассказал Ликсутов.