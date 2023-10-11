Дептранс рассказал о функции построения мультимаршрутов в «Московском транспорте»
Жители и гости столицы воспользовались функцией построения мультимаршрутов в приложении «Московский транспорт» более 43 миллионов раз за последние 6 лет. Об этом в среду, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В 2023 году среди маршрутов в приложении добавили D3 и D4. Теперь в карточке путешествия можно узнать расписание, посмотреть сколько по времени займет ожидание поезда, а также вести подсчет количества оставшихся станций.
— В 2017 году в приложение «Московский транспорт» мы добавили возможность комбинировать несколько видов транспорта при совершении одной поездки. Функция вошла в топ популярных, и ей уже воспользовались более 43 миллионов раз. У пассажиров городского транспорта все находится в едином мобильном приложении. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать передвижение по городу еще быстрее и комфортнее, — рассказал Ликсутов.
На данный момент уже более полутора миллионов пользователей зарегистрировались в приложении «Московский транспорт».
Максим Ликсутов отметил, что в ближайшее время будет выпущено обновление, благодаря которому в приложении появится специальная функция напоминания, чтобы человек случайно не пропустил свою остановку.