Назван лучший МФЦ в России

«За 12 лет „Мои Документы” проделали огромный путь — открыли 137 центров госуслуг в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Сегодня „Мои Документы” по-прежнему расширяют свои возможности за пределами офисов. Сотрудники центров госуслуг обладают умением с первых слов расположить к себе человека, найти к нему индивидуальный подход. Мы рады, что команда офисов “Мои Документы” одержала победу в двух номинациях Всероссийского конкурса „Лучший многофункциональный центр России”. Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне», — сказала Ракова.