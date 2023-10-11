Синоптик сказал, какая погода ожидается в Москве в среду
В среду, 11 октября, в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется до плюс 8. Вечером усилится ветер и начнутся дожди, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, «благодаря чему наступивший день будет относительно погожим».
«Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 6 - плюс 8 градусов, по области плюс 4 - плюс 9. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба», - подчеркнул он.
После 21.00-22.00, с приближением теплого атмосферного фронта, усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди, добавил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе заметно потеплеет в четверг и пятницу, 12 – 13 октября. По его словам, в четверг днем температура повысится до +10..+12 градусов, а в пятницу до +10..+15. Ночью в четверг будет еще холодно – от 0 до +2 градусов, но в ночь на пятницу воздух прогреется до +6.. +11.