Синоптик сказал, какая погода ожидается в Москве в среду

По его словам, большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, «благодаря чему наступивший день будет относительно погожим».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе заметно потеплеет в четверг и пятницу, 12 – 13 октября. По его словам, в четверг днем температура повысится до +10..+12 градусов, а в пятницу до +10..+15. Ночью в четверг будет еще холодно – от 0 до +2 градусов, но в ночь на пятницу воздух прогреется до +6.. +11.