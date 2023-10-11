Виртуальную карту «Тройка» начали тестировать в наземном городском транспорте и на МЦД

Зону тестирования виртуальной карты «Тройка» расширили на наземный городской транспорт и Московские центральные диаметры (МЦД). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы расширили зону тестирования виртуальной «Тройки». Теперь проверяем работу сервиса в наземном городском транспорте и на МЦД», – сказал Ликсутов.

Он напомнил, что ранее аналог карты протестировали на турникетах в метро. Так, участвовавшие в испытаниях сотрудники совершили более тысячи проходов.

«После успешных тестов и полноценного запуска виртуальной «Тройки» пассажиры смогут отказаться от пластикового носителя. Аналог карты позволит комфортно оплачивать проезд с помощью телефона. Мы продолжаем внедрять отечественные технологии и безопасные цифровые сервисы в городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – отметил Ликсутов.