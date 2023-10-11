Собянин сообщил об увеличении минимального размера пенсии в Москве

В период с 2024 по 2026 год минимальный размер пенсии в Москве увеличится до 24,5 тысячи рублей, сообщил в Telegram столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, выплаты будут увеличены как для пожилых людей, так и для семей с детьми и для инвалидов.