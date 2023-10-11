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В Москве отмечены первые заморозки

Минусовая температура зафиксирована в Москве минувшей ночью впервые в этом сезоне. Так, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ показывали до минус 1,7 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.

В Москве зафиксировали первые заморозки
© РИА Новости

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Бутове было минус 3 градуса, в Строгине и Тушине — минус 1,7 градуса, а теплее всего на Балчуге — плюс 0,2. При этом везде в Подмосковье была минусовая температура.

Согласно статистике, первые заморозки в Москве обычно приходятся на 30 сентября, однако в этом году сентябрь выдался очень теплым, так что эта дата сместилась почти на две недели.