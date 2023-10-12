График поездов изменится на Ленинградском направлении 13 октября

Речь идёт об участке от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала. Причина — ремонт стрелочного перевода в дальнем пригороде на станции Подсолнечная. Как уточнили в Дептрансе, часть экспрессов отменят. Интервалы движения пригородных поездов от и до Ленинградского вокзала будут увеличены до 1 часа во внепиковые часы и до 20 минут в часы пик. Также изменится расписание некоторых электричек Савёловского направления МЖД. На станции Дубна будут менять стрелочный перевод. В связи с этим с 07:50 до 17:50 будет технологическое окно, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту.