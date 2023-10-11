В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы в среду, 11 октября, произошла отмена и задержка 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Как стало известно, во Внуково четыре рейса отправились не по графику, а еще шесть отменили. В Домодедово задержали четыре вылета, один отменили. В аэропорту Шереметьево один самолет вылетел позже запланированного.

Информации о сбоях расписания воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массового изменения вылетов в столичных аэропортах не сообщалось.