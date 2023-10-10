Горбатому мосту у Белого дома вернут первоначальный вид

В Пресненском районе столицы капитально ремонтируют пешеходный мост имени 1905 года или, как его еще называют, Горбатый мост. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

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"Заменим более 1,3 тысячи кв. метров гидроизоляции, - сообщает пресс-служба. - Ранее демонтировали покрытие мостового перехода".

А также обновили бетонное основание и белокаменные отбойники, установили необходимые для прокладки сети освещения элементы и демонтированные ранее гранитные ступени.

Затем начнут восстанавливать белокаменную облицовку стен и свода арки, заменят деревянные ограждения и отреставрируют металлические фонари.

Необходимость капремонта моста имени 1905 года была вызвана частичным разрушением исторической белокаменной облицовки, утратой гранитной брусчатки, обветшанием деревянных элементов ограждения и дефектами декоративных фонарей.

Напомним, что мост - объект культурного наследия федерального значения. Все работы проходят под контролем департамента культурного наследия города Москвы.