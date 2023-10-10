Горбатому мосту у Белого дома вернут первоначальный вид
В Пресненском районе столицы капитально ремонтируют пешеходный мост имени 1905 года или, как его еще называют, Горбатый мост. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Заменим более 1,3 тысячи кв. метров гидроизоляции, - сообщает пресс-служба. - Ранее демонтировали покрытие мостового перехода".
А также обновили бетонное основание и белокаменные отбойники, установили необходимые для прокладки сети освещения элементы и демонтированные ранее гранитные ступени.
Затем начнут восстанавливать белокаменную облицовку стен и свода арки, заменят деревянные ограждения и отреставрируют металлические фонари.
Необходимость капремонта моста имени 1905 года была вызвана частичным разрушением исторической белокаменной облицовки, утратой гранитной брусчатки, обветшанием деревянных элементов ограждения и дефектами декоративных фонарей.
Напомним, что мост - объект культурного наследия федерального значения. Все работы проходят под контролем департамента культурного наследия города Москвы.
Кстати, мост имени 1905 года был построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда и пересекал ныне несуществующий проток старого русла реки Пресни. Длина моста - почти 70 метров, а ширина - 23 метра. Сооружение реставрировали в 1980 году, с тех пор оно больше ни разу капитально не ремонтировалось.