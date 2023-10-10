Школьников примут в кадеты и юнармейцы в Музее Победы

Торжественное посвящение в кадеты и юнармейцы состоится 11 октября в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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— День принятия клятвы – торжественное и важное событие для ребят, вступающих в ряды юнармейцев и кадет. Школьники обязуются с честью носить свои звания, уважать и чтить традиции, прилежно учиться и быть верными Отечеству, — заявили в Музее Победы.

Всего в церемонии примут участие около 20 учащихся седьмых и восьмых классов московской школы № 1539. Перед началом церемонии школьники посетят выставку своего школьного музея «Огненный путь».

Большой осенний кадетский бал пройдет 14 октября в Музее Победы. На мероприятии соберутся несколько сотен подростков — учеников московских кадетских школ и корпусов и студентов столичных университетов, которые исполнят полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль, вальсы и другие исторические бальные танцы.