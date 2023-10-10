Школьников примут в кадеты и юнармейцы в Музее Победы
Торжественное посвящение в кадеты и юнармейцы состоится 11 октября в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.
— День принятия клятвы – торжественное и важное событие для ребят, вступающих в ряды юнармейцев и кадет. Школьники обязуются с честью носить свои звания, уважать и чтить традиции, прилежно учиться и быть верными Отечеству, — заявили в Музее Победы.
Всего в церемонии примут участие около 20 учащихся седьмых и восьмых классов московской школы № 1539. Перед началом церемонии школьники посетят выставку своего школьного музея «Огненный путь».
Большой осенний кадетский бал пройдет 14 октября в Музее Победы. На мероприятии соберутся несколько сотен подростков — учеников московских кадетских школ и корпусов и студентов столичных университетов, которые исполнят полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль, вальсы и другие исторические бальные танцы.
У стен Музея Победы в субботу, 7 октября, состоялась торжественная церемония приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел РФ курсантов первого курса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.